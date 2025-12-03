Da Scurati Raimo & Co censori ai libri di destra
È una triste coazione a ripetere quella a cui assistiamo in queste ore, che poco ha a che fare con la cultura e molto con la faziosità manichea e la difesa di piccole posizioni di potere. Ed è un paradosso che tutto questo avvenga in apertura di una manifestazione che si chiama “Più libri più liberi”. Ottanta autori, che potremmo definire i “soliti noti”, si sono fatti sottoscrittori di un appello tanto scontato e prevedibile nel testo quanto francamente assurdo nella nemmeno troppo tacita richiesta di censura. Prevedibili anche i nomi dei firmatari: da Zerocalcare a Christian Raimo, da Caparezza ad Anna Foa fino ad Antonio Scurati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
