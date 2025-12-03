Da sabato le stanze dell’amore il sesso arriva in carcere a Torino
Per il SAPPE anziché le “stanze dell’amore” sono meglio i permessi premio per i detenuti più meritevoli, in un contesto di rimodulazione del sistema dell’esecuzione della pena “Abbiamo informalmente saputo che da sabato 6 dicembre, nel carcere di Torino, saranno funzionanti “le stanze dell’amore” – afferma Donato Capece, segretario generale del SAPPE (Sindacato Autonomo di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Stanze dell'amore in carcere da sabato. Sappe: "Meglio permessi premi ai meritevoli" Vai su X
Nelle Messe di domani, sabato 29, e di domenica, 30 novembre, verranno benedette le "corone di Avvento" che le famiglie e i parrocchiani hanno preparato per le loro case. Viviamo questo tempo di Avvento illuminando le nostre stanze anche con l'accen Vai su Facebook