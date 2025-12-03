Da sabato le stanze dell’amore il sesso arriva in carcere a Torino

3 dic 2025

Per il SAPPE anziché le “stanze dellamore” sono meglio i permessi premio per i detenuti più meritevoli, in un contesto di rimodulazione del sistema dell’esecuzione della pena “Abbiamo informalmente saputo che da sabato 6 dicembre, nel carcere di Torino, saranno funzionanti “le stanze dell’amore” – afferma Donato Capece, segretario generale del SAPPE (Sindacato Autonomo di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

