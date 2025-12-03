Da Roma a Bruxelles fino all’indagine per frode | chi è Federica Mogherini l’ex Ministra che ha guidato la diplomazia europea
Federica Mogherini è una delle figure politiche italiane più influenti a livello internazionale degli ultimi decenni. Nata a Roma il 16 giugno 1973, è stata la prima italiana a guidare la diplomazia dell’Unione Europea come Alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ruolo che ha ricoperto dal 1º novembre 2014 al 30 novembre 2019 nella Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker. La sua formazione è profondamente legata alla capitale. Figlia del regista Flavio Mogherini e di Ida Fossa, ha frequentato il liceo classico Lucrezio Caro a Roma e si è laureata con il massimo dei voti in scienze politiche all’Università La Sapienza, discutendo una tesi di filosofia politica sul rapporto tra religione e politica nell’Islam. 🔗 Leggi su Cultweb.it
