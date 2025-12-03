Da psicoterapeuta a pittrice i due volti di Emanuela Presepi nella mostra Il suono dell' anima

Emanuela Presepi ha una lunga esperienza come psicoterapeuta, ma da diverso tempo a quella clinica accompagna l'attività artistica. Il connubio fra i due mondi ha dato origine a pubblicazioni che integrano la pittura a testi in forma poetica. Una delle sue ultime opere, “Il respiro della vita”, è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

