L’appello degli intellò e del codazzo dei morti di fama contro la presenza dei tipi di Passaggio al bosco alla fiera nazionale della piccola editoria a Roma certifica la stagione senile, quella più biecamente reazionaria, dell’antifascismo in assenza (conclamata!) di fascismo. In perfetto stile Fa h ren h eit 451 i “pompieri” del luogocomunismo intendono dare alle fiamme, nell’anno del Signore 2025, la biblioteca che ritengono eretica rispetto alla loro lettura della storia e della società. Questo è il “peccato” addebitato alla giovanissima e vitale casa editrice fiorentina, espressione della cultura non conforme, che si sta imponendo con qualità e profondità, a suon di titoli e di collane per nulla banali, nel panorama italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Passaggio al bosco all’ultima spiaggia: così si è arenata la “compagnia dei censori”