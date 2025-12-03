Da mattino a sera c’è sempre un modo chi per sfoggiare un paio di loafers nel colore più di tendenza

Ormai lo abbiamo appurato. I mocassini donna marroni in pelle sono le scarpe più di tendenza della stagione. Non solo per l’autunno appena passato, ma anche per l’ inverno. Basta scegliere modelli più pesanti, magari con una suola più spessa o in gomma così da isolare il freddo e il gioco è fatto. Queste scarpe classiche e intramontabili, infatti, sanno adattarsi anche a quei mesi in cui le temperature scendono vertiginosamente e, di conseguenza, al loro guardaroba. Anzi, prendendo spunto proprio da questi capi si possono creare nuove combinazioni moda a cui forse non avevamo pensato. E sono senza dubbio un’alternativa più chic a stivali e scarponcini. 🔗 Leggi su Amica.it

