Da Gaza al design nascosto Il Monza Photo Fest entra nel vivo
Le prime immagini arrivano da Gaza, riportando uno squarcio di quella drammatica realtà. È con I Grant You Refuge (Ti garantisco rifugio) che si apre oggi il dicembre del Monza Photo Fest: una mostra di sei fotoreporter palestinesi - Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras e Shadi Al-Tabatibi - che sarà inaugurata alle 18 al Binario 7, curata da Paolo Patruno. Il Monza Photo Fest si espande, riempiendo la città di fotografie fino al 6 gennaio. Domani, la Galleria Civica accoglie un doppio sguardo sulla fotografia contemporanea. In Alveari urbani di Nicolò Quirico, memoria e storia si intrecciano in opere che abitano un territorio sospeso tra reale e immaginato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
