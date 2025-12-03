Da Foodish al forno | ecco il Freakettone il panettone al gusto di frico
Si chiama Freakettone ed è il panettone dolce-salato che promette di sorprendere Udine nelle feste. La sua nascita arriva dopo il successo dell’Osteria Dalia 3.0 nel programma televisivo Foodish su TV8, dove la loro polpetta di frico è stata premiata come la più innovativa della puntata. Forte di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Da Foodish al forno: ecco il Freakettone, il panettone al gusto di frico - 0 presenta insieme al maestro pasticciere Jean Venier un panettone che reinterpreta la polpetta di frico diventata celebre a Foodish. Secondo udinetoday.it
