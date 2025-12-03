Da Catania a Milano come da Milano a New York | arriva Etna Sky per fermare il caro voli
Il 2 dicembre 2025 è stata annunciata ufficialmente la nascita di Etna Sky, una nuova compagnia aerea low cost c ompletamente siciliana che punta a rivoluzionare il mercato dei collegamenti da e per l’isola. L’annuncio è stato dato dal deputato nazionale Manlio Messina, ex assessore regionale e tra i soci fondatori del progetto, che attraverso i social ha parlato di tariffe accessibili e collegamenti pensati specificamente per le esigenze dei residenti. La società risulta già formalmente costituita e ha avviato l’iter per ottenere il Coa, il Certificato di operatore aereo rilasciato dall’Enac, indispensabile per l’avvio delle operazioni di volo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
