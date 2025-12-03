Da Beethoven a Stravinskij Daniele Gatti con l' Orchestra Mozart al Teatro Comunale

Prosegue venerdì 5 dicembre 2025 alle 20.30 la stagione di concerti del Teatro Pavarotti-Freni con L'Orchestra Mozart diretta da Daniele Gatti. In programma, la Sinfonia in Do di Igor Stravinskij, la Sinfonia "Classica" di Sergej Prokof'ev e la Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven.Nata a.

