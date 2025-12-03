Da Barbero a Zerocalcare l’appello degli autori | No a editore che esalta fascismo a Più libri più liberi

Un gruppo di oltre 80 tra autori, autrici, case editrici, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo ha scritto una lettera all’Associazione Italiana Editori (Aie) esprimendo “sorpresa” per la presenza tra gli stand di “Più Libri Più Liberi”, la fiera della piccola e media editoria che si tiene a Roma, di “Passaggio al Bosco”, una “casa editrice il cui catalogo si basa in larga parte sull’esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazifascista e antisemita”. L’appello, firmato tra gli altri da Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Zerocalcare, Carlo Ginzburg, Daria Bignardi e Caparezza, chiede di “aprire una riflessione sull’opportunità della presenza di tali contenuti in una fiera che dovrebbe promuovere cultura e valori democratici” in base anche all’articolo 24 del regolamento della fiera che impegna gli espositori ad aderire “a tutti i valori espressi nella Costituzione Italiana, nella Carta dei Diritti Fondamentali?dell’Unione Europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani” rifiutando “ogni forma di discriminazione”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Da Barbero a Zerocalcare, l’appello degli autori: “No a editore che esalta fascismo a Più libri più liberi”

