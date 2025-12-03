Curate subito mia figlia | mamma furiosa aggredisce e insulta i medici del pronto soccorso
Nuova aggressione ai danni del personale sanitario è stata registrata nel pronto soccorso dell'ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli. Due dirigenti medici, in particolare, sono state pesantemente insultate dalla madre di una paziente che pretendeva un accesso immediato, nonostante la giovane. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
