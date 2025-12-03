Cuoco di giorno pusher di notte In manette un ragazzo di 19 anni

Ai fornelli di giorno e pusher nel tempo libero. E’ questa l’accusa che ha portato all’arresto e poi all’obbligo di presentarsi regolarmente in caserma, per un 19enne aiuto cuoco di Mercatino Conca. Il giovane, incensurato, è stato fermato dai Carabinieri con in auto e in casa un piccolo "campionario" di stupefacenti. Tutto comincia la mattina del 28 novembre, nel centro di Urbino. Una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia nota quella macchina e decide di procedere a un controllo di routine. Nulla di strano, se non fosse che il ragazzo al volante appare subito agitato. Troppa ansia per una semplice patente e libretto, pensano i militari, che scelgono di andare a fondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cuoco di giorno, pusher di notte. In manette un ragazzo di 19 anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pino Giove. . Oggi giorno di Esami al corso Aiuto Cuoco BAAS Studio - Formazione e Consulenza Ultimo giorno ..... - facebook.com Vai su Facebook

Cuoco di giorno, pusher di notte. In manette un ragazzo di 19 anni - E’ questa l’accusa che ha portato all’arresto e poi all’obbligo di presentarsi regolarmente in caserma, per un 19enne aiuto cuoco di Mercatino Conca. Da ilrestodelcarlino.it

Avellino, autista di giorno e pusher di notte: condannato a 5 anni - Per l'insospettabile autotrasportatore di giorno, ma pusher di sera è arrivata la condanna a 5 anni di reclusione. Scrive ilmattino.it

Chiuso il market della droga aperto giorno e notte nei boschi di Vergiate: tre pusher armati di fucili e machete circondati e arrestati - Vergiate (Varese), 24 settembre 2025 – Nella primissima mattinata di ieri, 23 settembre, i carabinieri della Compagnia di Gallarate assieme ai militari dei Cacciatori di Calabria, Sardegna e Sicilia e ... Da ilgiorno.it