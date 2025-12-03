Cultura fondamentale per persone con disabilità intellettiva prosegue impegno Fai

(Adnkronos) – L’accesso alla cultura è fondamentale per la crescita delle persone con disabilità intellettive, è un’occasione unica per sperimentare nuove modalità e strumenti di comunicazione, meno rigidi e fondamentali per entrare in contatto con le proprie emozioni e condividere esperienze. E' uno degli aspetti emersi da un’indagine condotta da Iqvia – su circa 1.200 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com