Cuffaro torna agli arresti | l’ex governatore ai domiciliari indagato dalla Dda per corruzione nella sanità

Salvatore Cuffaro finisce agli arresti domiciliari. Il gip di Palermo ha disposto la misura cautelare per l’ex presidente della Regione Sicilia, indagato dalla Dda con altre 17 persone per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione nel sistema sanitario regionale. Il provvedimento arriva a due settimane dall’interrogatorio preventivo. Cuffaro resta a casa senza braccialetto elettronico, ma con divieto assoluto di comunicare con coindagati, pubblici amministratori e imprenditori. Il giudice per le indagini preliminari scrive nero su bianco: la misura è sufficiente, non serve “il costante monitoraggio”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cuffaro torna agli arresti: l’ex governatore ai domiciliari, indagato dalla Dda per corruzione nella sanità

