Inter News 24 Cucci a Stile TV sottolinea la svolta psicologica degli azzurri, il valore del progetto e il rischio di ambizioni eccessive. Nel corso della trasmissione Salite sulla giostra su Stile TV ( fonte ), il giornalista Italo Cucci ha analizzato il momento del Napoli di Antonio Conte, tecnico azzurro che – a suo dire – avrebbe risolto la mini-crisi non chiudendo la squadra in ritiro, ma “ritirandosi” lui stesso per riflettere e ricompattare l’ambiente. L’ex storico direttore ha parlato di un club che, nonostante le ultime difficoltà, ha mostrato segnali di crescita e reazione, merito del lavoro dell’allenatore italiano, già protagonista sulla panchina di Inter e Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

Cucci elogia il tecnico e avverte l'ambiente del Napoli: «La ha risolta mandandosi in ritiro da solo!»