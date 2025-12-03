Cucchi sicuro sull’operato di Spalletti finora | Visibili segni di crescita L’elogio a McKennie dopo la partita contro l’Udinese in Coppa Italia

Cucchi promuove Spalletti: la squadra bianconera mostra segni evidenti di crescita, molto promettenti gli scambi stretti in velocità. Riccardo Cucchi, storica voce e commentatore sportivo, ha analizzato la vittoria per 2-0 della Juventus contro l’ Udinese in Coppa Italia sul suo profilo X. Il giudizio è nettamente positivo. L’aspetto più incoraggiante individuato da Cucchi è tecnico. Il giornalista ha lodato in particolare gli scambi stretti in velocità, definendoli molto promettenti. Questo dettaglio tattico indica che la squadra sta assimilando la filosofia di Spalletti. Cucchi ha riservato un elogio speciale a Weston McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

