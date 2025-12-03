CRZ – Il calendario 2026 delle gare regionali

Unica novità è lo spostamento di Novara e VCO in Zona 2. La finale di Coppa Italia sarà a Lucca. La Coppa Rally di Zona 2026 manterrà la sua struttura su dieci zone territoriali, confermando l’ampia copertura nazionale e il tradizionale percorso di qualificazione riservato ai piloti privati. L’unica novità è l’accorpamento delle province piemontesi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news