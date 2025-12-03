Crosetto ribalta il caso Cavo Dragone | la lucidità che manca alla politica mentre parla di guerra

Il ministro della Difesa torna sulle parole dell’ammiraglio Cavo Dragone e, invece di alimentare la solita rincorsa allo scandalo, riporta la discussione nel suo perimetro naturale: quello della sicurezza e delle minacce ibride, lontano dalle distorsioni di chi grida all’allarme o alla propaganda. È un passaggio che, nel rumore costante della politica italiana, restituisce un tono razionale al dibattito sulla Nato e sul ruolo dell’Italia nella difesa comune. In un momento in cui ogni dichiarazione viene trasformata in una battaglia di tifo, Guido Crosetto sceglie un’altra strada e mantiene la barra dritta: capire il contesto, spiegare i rischi, evitare la spettacolarizzazione del pericolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crosetto ribalta il caso Cavo Dragone: la lucidità che manca alla politica mentre parla di guerra

