Crosetto e la nuova leva volontaria Zoffili | Puntiamo sul servizio civile
La scorsa settimana il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato l'intenzione di voler aprire un dibattito sulla riforma della leva militare. Da tempo l'esponente meloniano sollecita gli alleati ad adottare misure per aumentare gli effettivi delle forze armate. Richieste che vanno di. 🔗 Leggi su Today.it
