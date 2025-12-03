Crollo del cavalcavia XXV Aprile nessun colpevole | difetti nei progetti degli Anni ' 70
Nessuna responsabilità per gli indagati per il crollo del cavalcavia XXV Aprile.Il procuratore Giuseppe Ferrando ha chiesto l'archiviazione per gli ultimi due indagati per il crollo avvenuto il 9 ottobre del 2022, nel quale era rimasta coinvolta una donna con la sua auto.L'archiviazione per gli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
