Croce Oro | Serve un rifugio per i gatti

3 dic 2025

Un nuovo rifugio per gatti nel comune di Massa, una struttura destinata ad accogliere animali feriti, abbandonati o non più in grado di vivere in autonomia e sicurezza. Sarà realizzato dalla Croce Oro di Massa Carrara. Il progetto, dal valore compreso tra i 20 e i 40mila euro, prevede una capienza di 12 gatti provenienti dalle colonie feline e fino a 40 felini adottabili, che riceveranno assistenza veterinaria, cure quotidiane e un percorso di socializzazione in vista dell’adozione o della reimmissione in libertà. L’associazione ricorda che il benessere degli animali è uno degli obiettivi statutari e sottolinea come da oltre tredici anni operi sul territorio con servizi dedicati al soccorso e alla tutela animale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

