Cristina D’Avena al Santangelo Outlet Village per le feste di Natale
Il Santangelo Outlet Village si appresta a festeggiare il Natale proponendo un cartellone ricco di eventi, di cui Cristina D’Avena sarà la regina.Torna il Christmas Village, l’appuntamento ormai imperdibile delle festività natalizie abruzzesi.Gli ingressi scintillanti di luci e le passeggiate tra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cristina D'Avena FANS - facebook.com Vai su Facebook
Cristina D’Avena al Santangelo Outlet Village per le feste di Natale - Il Santangelo Outlet Village si appresta a festeggiare il Natale proponendo un cartellone ricco di eventi, di cui Cristina D’Avena sarà la regina. Scrive ilpescara.it
Cristina d'Avena, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio al Città Sant'Angelo Outlet Village per le notti bianche - Giovedì 11 luglio Orietta Berti con la sua carica di simpatia ed energia intratterrà il pubblico con un repertorio che va dalle sue hit anni ’60 fino al successo di Mille con Achille Lauro e Fedez. ilpescara.it scrive