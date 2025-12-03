Cristina Alongi uccisa da un albero a Napoli dopo 12 anni 200mila euro di risarcimento al fratello
Per la morte di Cristina Alongi, morta schiacciata da un albero il 10 giugno 2013, risarcimento da 200mila euro per il fratello, anche come erede del padre, morto nel 2015: "Si è lasciato andare e non aveva più una ragione di vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una raccolta fondi per la famiglia di Manuel Alongi dopo il tragico incidente di Azzano d’Asti Vai su Facebook