Crisi Bari la ricetta di Vivarini | Problemi concatenati ma so come intervenire

Nel primo pomeriggio nella sala stampa dello stadio San Nicola c'è stata la presentazione di Vincenzo Vivarini, allenatore tornato a sedersi sulla panchina del Bari dopo l'esonero di Fabio Caserta, il cui debutto è coinciso con un'amara sconfitta sul campo dell'Empoli. Alla conferenza sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Scopri altri approfondimenti

+++BARI UMILIATO A EMPOLI E SENZA IDENTITA', COME SI ESCE DALLA CRISI? - SERIE C, CERIGNOLA PASSA A LATINA E TORNA IN ZONA PLAYOFF. CASARANO SCONFITTO A POTENZA. FOGGIA ALL'ULTIMA CURVA CON IL COSENZA - SERIE D - facebook.com Vai su Facebook

Bari, adesso è crisi profonda. DeLa, nel mirino ci sono direttore sportivo e squadra Vai su X

Bari, si riparte da Vivarini: il tecnico ritorna sulla panchina dei pugliesi a distanza di cinque anni. Tutte le novità di formazione - L’ex Pescara e Catanzaro dovrà rilanciare i pugliesi dopo un inizio difficile di campionato. calcionews24.com scrive

Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini - Archiviata la 13ª giornata, in Serie B è arrivato il quinto esonero stagionale: dopo Sampdoria, Empoli, Spezia e Pescara arriva il cambio anche a casa Bari, dove si è chiusa l'avventura di mister ... Come scrive tuttomercatoweb.com