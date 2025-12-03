Cremonese vs Lecce quattordicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due concorrenti per la salvezza che hanno bisogno di continuità per mantenere la categoria. Cremonese vs Lecce si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Zini. CREMONESE VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Grazie alla vittoria esterna sul campo del Bologna, i grigiorossi hanno riscattato le tre sconfitte consecutive precedenti contro Juventus, Pisa e Roma, rimettendosi così in marcia per la salvezza. La squadra di Nicola è ora undicesima con 17 punti e un margine di sette lunghezze sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
