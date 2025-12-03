Cremonese tutti pazzi per Jamie Vardy | l’attaccante conquista squadra e tifosi
Cremona, 3 dicembre 2025 – Nella Cremonese brilla la stella di Jamie Vardy. La squadra di Davide Nicola, sempre più specialista in grandi imprese (soprattutto nella lotta per la salvezza), vincendo a Bologna ha cancellato le tre sconfitte precedenti e si è portata a +7 dalla zona retrocessione. Un ruolino di marcia che alla vigilia, forse, nemmeno il più ottimista dei tifosi grigiorossi avrebbe osato sperare, ma all’interno del quale sta assumendo un ruolo determinante l’ex idolo del Leicester, che a gennaio compirà 39 anni, ma che sta vivendo questa sua avventura italiana con la fame, l’entusiasmo e l’efficacia che gli hanno permesso di essere l’alfiere della straordinaria vittoria in Premier League della squadra guidata da Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
