Cremonese suona lo StradiVardy Gol passeggiate sul Garda e il frigo pieno della sua bibita
La dieta e le sedute specifiche, la vita sul lago e i compagni alla base dell'exploit dell'inglese che a gennaio compirà 39 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Omaggio alla Vanoni di Paolo Fresu, suona le sue canzoni dopo l'omelia. Il funerale della cantante nella chiesa di San Marco a Milano #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
MATCHDAYCremonese-Roma ore 15. I giallorossi affrontano gli uomini di Davide Nicola nella 12^ giornata di Serie A. In studio Matteo Colagrossi, Massimo D'Adamo e Mirko Torre vi racconteranno tutte le emozioni del match con i consueti ampi pre e pos Vai su X
StradiVardy suona già il violino. "Cremo, sono qui per dare battaglia" - Ma lui, StradiVardy, il proprio nomignolo divenuto anche hashtag lo usa su uno spartito diverso: «Sono qui per dare battaglia per 95' e smentire chi dubita ... Secondo ilgiornale.it