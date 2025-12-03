Cremonese suona lo StradiVardy Gol passeggiate sul Garda e il frigo pieno della sua bibita

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dieta e le sedute specifiche, la vita sul lago e i compagni alla base dell'exploit dell'inglese che a gennaio compirà 39 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

