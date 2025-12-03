Cremona pazzi per Vardy | Jamie non sbaglia mai
Durante la carriera vissuta in Inghilterra le sue vittime preferite sono state Arsenal e Manchester City. In poche parole: di gol ne ha fatti a centinaia, ma quando incontra un grande club Jamie Vardy si trasforma. L’attaccante operaio diventa il flagellatore dei potenti. E durante questo primo squarcio di avventura italiana, il bomber di Sheffield sta ripercorrendo le orme del passato. Con la Cremonese ha realizzato 4 reti in 9 presenze, tutte contro squadre di alto livello. Una all’ Atalanta, una alla Juventus e infine la doppietta rifilata al Bologna lunedì. Ma se le prime due marcature hanno portato ai grigiorossi appena un punto, i due sigilli al Dall’Ara hanno un peso specifico maggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Pazzi di Inter. . Le parole di Trevisani sul Derby a Cronache di Spogliatoio - facebook.com Vai su Facebook
Cremona, pazzi per Vardy: "Jamie non sbaglia mai" - Nicola lo incorona dopo la doppietta al Dall’Ara: "Un punto di riferimento". Come scrive msn.com
Jamie Vardy, il nuovo contropiede dell’attaccante uscito da un film di Ken Loach - Dal lavoro in fabbrica sotto sorveglianza a causa di una rissa, dalla working class alla gloria. Segnala repubblica.it
Vardy sempre più decisivo: gol - Io ascolto sempre le mie gambe, finché non ci saranno segni di problematiche, continuerò a fare ciò che mi riesce e che ... Si legge su cremonaoggi.it
Jamie Vardy bomber a 38 anni, la prima doppietta in serie A con la Cremonese: «Grazie ai tifosi» - Con la doppietta al Bologna salgono a quattro i gol dell'attaccante inglese Jamie Vardy, da settembre 2025 alla Cremonese: «I nostri tifosi sono stati fantastici». Secondo msn.com
Tutti pazzi per Vardy. Quei campioni in provincia. Ora Cremona ha la sua star - Domenica sera da Cremona si sono scomodati in cinquanta per andare all’aeroporto milanese di Linate e dare il benvenuto (ore 23. sport.quotidiano.net scrive
Jamie Vardy a Cremona: pronto - Jamie Vardy ha fatto prima una tappa in Hotel, in pieno centro città, sempre seguito ... Riporta cremonaoggi.it