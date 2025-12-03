Durante la carriera vissuta in Inghilterra le sue vittime preferite sono state Arsenal e Manchester City. In poche parole: di gol ne ha fatti a centinaia, ma quando incontra un grande club Jamie Vardy si trasforma. L’attaccante operaio diventa il flagellatore dei potenti. E durante questo primo squarcio di avventura italiana, il bomber di Sheffield sta ripercorrendo le orme del passato. Con la Cremonese ha realizzato 4 reti in 9 presenze, tutte contro squadre di alto livello. Una all’ Atalanta, una alla Juventus e infine la doppietta rifilata al Bologna lunedì. Ma se le prime due marcature hanno portato ai grigiorossi appena un punto, i due sigilli al Dall’Ara hanno un peso specifico maggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremona, pazzi per Vardy: "Jamie non sbaglia mai"