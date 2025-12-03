Cremlino | ‘la rinuncia al gas russo peserà sull’economia Ue’

La rinuncia della Ue al gas russo accelererà solo il processo già in atto di perdita di leadership dell'economia europea.

Cremlino, 'rinuncia al gas russo peserà sull'economia Ue' - La rinuncia della Ue al gas russo "accelererà solo il processo già in atto negli ultimi anni di perdita del potenziale di leadership dell'economia europea". Secondo msn.com

Cremlino, 'Trump è uomo d'affari, vuole far comprare gas Usa' - "Trump è un uomo d'affari che sta cercando di costringere il mondo intero a spendere più soldi in petrolio e gas americani": lo afferma il Cremlino dopo gli attacchi di ieri del presidente Usa alla ... Come scrive ansa.it