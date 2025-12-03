Cremlino | ‘la rinuncia al gas russo peserà sull’economia Ue’

La rinuncia della Ue al gas russo accelererà solo il processo già in atto di perdita di leadership dell'economia europea. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Cremlino, 'rinuncia al gas russo peserà sull'economia Ue' - La rinuncia della Ue al gas russo "accelererà solo il processo già in atto negli ultimi anni di perdita del potenziale di leadership dell'economia europea".

Cremlino, 'Trump è uomo d'affari, vuole far comprare gas Usa' - "Trump è un uomo d'affari che sta cercando di costringere il mondo intero a spendere più soldi in petrolio e gas americani": lo afferma il Cremlino dopo gli attacchi di ieri del presidente Usa alla ...

