Covid in Toscana | nessun decesso nell’ultima settimana 29 i nuovi casi

Firenzepost.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si registrano morti per Covid-19 in Toscana negli ultimi sette giorni (26 novembre-3 dicembre 2025). 29 i nuovi casi: 19 confermati con tampone molecolare e gli altri 10 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

covid in toscana nessun decesso nell8217ultima settimana 29 i nuovi casi

© Firenzepost.it - Covid in Toscana: nessun decesso nell’ultima settimana, 29 i nuovi casi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

covid toscana nessun decessoCovid, 25 nuovi casi in 7 giorni - TOSCANA: I dati aggiornati nel bollettino settimanale diffuso dalla Regione. Lo riporta toscanamedianews.it

Covid, altri 66 nuovi casi e nessun decesso nella settimana - Altri 66 nuovi casi Covid ma nessun decesso negli ultimi sette giorni in Toscana. Come scrive ansa.it

covid toscana nessun decessoCovid, 43 nuovi casi e quattro decessi - TOSCANA: Il bollettino regionale fa segnare una diminuzione di nuove positività rispetto ai sette giorni precedenti. Secondo toscanamedianews.it

coronavirus toscana - "Inizia la riscossa, come ai tempi di Motta"Rialzano la testa, dopo tanta sofferenza, i tifosi aquilotti per la bellissima vittoria delle Aquile a Avellino. Si legge su lanazione.it

Covid, nessun decesso e 835 nuovi casi in provincia - Questi i numeri principali della provincia in tema Covid. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Bollettino Covid: 178 nuovi contagi, nessun decesso - Sono 178 i nuovi contagi Covid in provincia: 75 nel Forlivese, 103 nel Cesenate. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Covid Toscana Nessun Decesso