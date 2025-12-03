Cosa vedere su hbo max | universi di superman game of thrones e nuove serie italiane
l’ingresso di HBO Max in italia: un’anticipazione del nuovo catalogo. L’ arrivo di HBO Max sul mercato italiano si avvicina, previsto per il 13 gennaio 2026, portando con sé un ampio e diversificato catalogo di titoli. Questa piattaforma investirà in produzione e distribuzione di contenuti di alto livello, combinando indiscrezioni di grandi successi internazionali con nuove produzioni italiane, dando il via a una fase di espansione nel panorama dell’intrattenimento nel nostro paese. contenuti principali e lineup di lancio. serie di punta e produzioni di rilievo. Il lancio di HBO Max sarà caratterizzato dalla presenza di alcune delle serie più acclamate del panorama internazionale, come A Knight of the Seven Kingdoms, che rappresenta un nuovo capitolo dell’universo di Game of Thrones. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: i titoli più attesi del mese, dalle serie più chiacchierate ai film da non perdere - facebook.com Vai su Facebook
Lo streaming tv di Hbo Max arriva in Italia da gennaio 2026. Ecco quanto costa e cosa cambia con Sky e Now - La piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery si espande in Europa l’anno prossimo. Da milanofinanza.it
HBO Max arriva in Italia dal 13 Gennaio 2026 con serie cult, blockbuster e sport live - In un’unica piattaforma le serie HBO Original, le serie Max Original, i film Warner Bros. Riporta digital-news.it
HBO Max accende l’Italia con una nuova ondata di produzioni originali - LE PRODUZIONI ORIGINALI ITALIANE IN ARRIVO SU HBO MAXLA PIATTAFORMA STREAMING DEL GRUPPO ... Da msn.com
HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026. I prezzi dei 3 piani di abbonamento - Discovery arriva nel nostro Paese con tanti film, serie ed ecenti sportivi ... Come scrive sorrisi.com
Arriva una nuova piattaorma streaming, Hbo Max in Italia dal 13 gennaio - È stata rivelata la data di arrivo della piattaforma streaming Hbo Max: il 13 gennaio 2026 è il giorno in cui il servizio streaming globale di Warner Bros. Come scrive msn.com
Hbo Max, conto alla rovescia: il 13 gennaio debutto in Italia - A Londra la presentazione del servizio streaming di Warner Bros. Da msn.com