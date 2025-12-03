Cosa si può fare con una stablecoin denominata in euro?

Wired.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finora era il dollaro a dominare il mondo delle stablecoin. Ora un gruppo di banche europee – tra cui Banca Sella e UniCredit – prova a riscrivere il copione, con l’ambizione di diventare protagonista grazie a uno standard affidabile per i pagamenti digitali. 🔗 Leggi su Wired.it

