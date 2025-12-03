Cosa si può fare con una stablecoin denominata in euro?
Finora era il dollaro a dominare il mondo delle stablecoin. Ora un gruppo di banche europee – tra cui Banca Sella e UniCredit – prova a riscrivere il copione, con l’ambizione di diventare protagonista grazie a uno standard affidabile per i pagamenti digitali. 🔗 Leggi su Wired.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Come ormai da tradizione di fine anno, Spotify ha lanciato Wrapped 2025 Cosa fare per vedere il tuo riepilogo annuale e le canzoni più ascoltate: https://fanpa.ge/HfAIr - facebook.com Vai su Facebook
Avviso bonario scaduto: cosa fare? - laleggepertutti.it/747705_avviso-… - #AvvisoBonario #RavvedimentoOperoso Vai su X
Nasce Qivalis, consorzio di banche UE che lancerà una stablecoin nel 2026: cosa c’è da sapere - Banca Sella, UniCredit, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, ING, KBC, Raiffeisen Bank International e SEB, alle quali si è aggiunta di recente BNP Paribas, formano Qivalis, consorzio pronto a lanciare u ... Lo riporta economyup.it
Stablecoin, la nuova frontiera del riciclaggio. Ecco perchè è così conveniente - Paolo Angelini della Banca d'Italia avverte: le stablecoin facilitano il riciclaggio, sostituendo le valigette di contanti con portafogli elettronici auto- italiaoggi.it scrive
Stablecoin: impatto ambientale e cosa puoi fare per ridurlo - Stablecoin in rapida crescita: scopri i rischi, le opportunità e le preoccupazioni delle banche centrali. finance-bullet.it scrive
Le stablecoin, spiegate bene - L’approccio molto favorevole che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nei confronti delle criptovalute ha messo in moto nel paese una serie di interventi legislativi per inserire nel ... Scrive ilpost.it
Per la legge Usa sulle stablecoin manca solo la firma di Trump. Più incerto l’iter delle norme su bitcoin, etc - Giovedì la Camera ha approvato il provvedimento che aveva già ricevuto il via libera del Senato. Riporta ilfattoquotidiano.it
Tra dazi e criptovalute: la trattativa nascosta sulle «stablecoin» di Trump, ecco cosa incombe sulla Ue (e sull’euro) - La natura dei negoziati internazionali sotto Donald Trump risulta più chiara guardando agli sconfinamenti. Lo riporta corriere.it