Cosa sappiamo dell’inchiesta su Federica Mogherini

L’ex Alta rappresentante dell’Unione Europea Federica Mogherini e il diplomatico italiano Stefano Sannino sono stati fermati in Belgio nell’ambito di un’inchiesta della Procura europea su una presunta frode legata ai fondi destinati alla formazione dei futuri diplomatici europei. Le perquisizioni hanno riguardato gli uffici del Servizio europeo per l’azione esterna a Bruxelles e il Collegio d’Europa di Bruges, l’istituto che ospita i programmi di alta formazione per funzionari dell’UE. Il giudice istruttore dovrà decidere entro 48 ore se convalidare i fermi. Secondo quanto comunicato dalla Procura europea, l’indagine riguarda il bando 2021-2022 con cui il servizio diplomatico dell’UE assegnò al Collegio d’Europa la gestione della nuova Accademia diplomatica europea, un programma annuale destinato ai giovani funzionari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

