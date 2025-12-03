Cosa può succedere Garlasco l’avvocato Lovati a Mattino Cinque sul nuovo testimone

Nella puntata odierna di Mattino Cinque il caso Garlasco è tornato protagonista, ma con una prospettiva diversa rispetto ai giorni precedenti. Questa volta, infatti, il dibattito non si è concentrato sulle immagini recentemente riemerse, bensì sulle riflessioni scaturite dal confronto in studio e, soprattutto, sulle parole dell’avvocato Massimo Lovati. Un confronto che ha riportato al centro dell’attenzione un materiale visivo già noto agli inquirenti, ma che continua a sollevare interrogativi nella discussione pubblica. Nel corso della diretta, il punto cruciale ha riguardato le reazioni, i movimenti e le tempistiche di Andrea Sempio nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del corpo di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Spazi sempre più chiusi per Frattesi ? Cosa potrebbe succedere a gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco in Tv, Bocellari incredula: "Mai successo nel mio lavoro". La frecciata del legale a Roberta Bruzzone - Nella puntata di "Ore 14" di martedì 2 dicembre 2025 è intervenuta l'avvocato Giada Bocellari, che ha fatto il punto sull'andamento delle indagini per il delitto di Garlasco ... Riporta libero.it

Delitto di Garlasco, Vespa e De Rensis non hanno dubbi: cosa sta per succedere - Anche Bruno Vespa ha commentato il caso del delitto di Garlasco aprendo alla possibilità di una svolta incredibile prossimamente. Si legge su newsmondo.it

Delitto di Garlasco, Gallo: “Lovati non è indagato”/ “Scontrino Sempio? Vi spiego cosa è successo” - A Quarto Grado si parla del delitto di Garlasco e in studio vi era Federico Gallo, legale di Massimo Lovati: ecco che cosa ha detto A Quarto Grado si è parlato di Garlasco e in studio era ospite ... Lo riporta ilsussidiario.net

Garlasco, il ministro Nordio: «Difficile ricostruire una verità dopo 20 anni, bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi» - Le indagini sul delitto di Garlasco hanno visto una recente riapertura a marzo 2025, con nuovi accertamenti su un indagato, Andrea Sempio, e la richiesta di un incidente probatorio per analizzare ... Si legge su ilmessaggero.it

Garlasco, perché i nuovi esami su Sempio possono scagionare Stasi: come cambierebbe l'omicidio di Chiara Poggi - Hanno fatto molto rumore i nuovi accertamenti a cui è stato sottoposto Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. ilmessaggero.it scrive

Garlasco, il ministro Nordio: «Impossibile ricostruire una verità dopo 20 anni, bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi» - Le indagini sul delitto di Garlasco hanno visto una recente riapertura a marzo 2025, con nuovi accertamenti su un indagato, Andrea Sempio, e la richiesta di un incidente probatorio per analizzare ... Si legge su ilmattino.it