riesame del film “the Truman show” e il suo presagio sul nostro presente. Il cinema spesso anticipa le evoluzioni sociali e culturali, proponendo riflessioni che si rivelano più attuali di quanto sembri. Un esempio emblematico è il film “ The Truman Show “, le cui tematiche non sono più soltanto fantasia, ma si sono trasformate in una realtà quotidiana. Con un’analisi accurata, si evidenzia come questa opera del 1998 con Jim Carrey rappresenti un campanello d’allarme che, nel tempo, si è rivelato estremamente lungimirante. il concept del film e le sue implicazioni originarie. una tv senza confini etici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cosa possiamo imparare dal capolavoro del 1998 che non dovremmo aver dimenticato