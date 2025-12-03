Quando i sondaggi sono tutti sfavorevoli ecco che il Movimento 5 Stelle, per voce del suo leader Giuseppe Conte, si inventa una realtà politica diversa da quella attuale. Durante l’ultima puntata di Di Martedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris ogni martedì sera su La7, l’ex premier è arrivato a sostenere che una grossa parte del buon operato di Giorgia Meloni sia dovuto alla stampa che sarebbe “a suo favore” rispetto alla media. "Invidio" a Giorgia Meloni "un buon 80% dei media a suo favore. Quando ero a Chigi eravamo continuamente sotto attacco. Adesso invece abbiamo un Presidente del Consiglio - ha detto l'ex avvocato del popolo - c he addirittura si vanta con Trump di potersi sottrarre al confronto con i giornalisti, con le conferenze stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Cosa invidio a Meloni? I media a suo favore". Delirio di Conte da Floris