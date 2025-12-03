Cosa ci fanno Briatore Alonso e Sinner a cena insieme nel lussuoso Billionaire a Dubai

3 dic 2025

Jannik Sinner a cena con Flavio Briatore e Fernando Alonso al lussuoso Billionaire di Dubai durante la sua preparazione negli Emirati. Tra preparazione, Formula 1 e un ruolo speciale nell'ultima gara della stagione, ecco cosa c'è dietro l'incontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

