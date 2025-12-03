Corvi o Guaita? Cuesta ci pensa con il Pisa che incombe

Parmatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edoardo Corvi o Vicente Guaita? L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, non ha ancora sciolto il dubbio legato al portiere titolare, a meno di 24 ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Il ballottaggio resta apertissimo e accompagnerà i crociati fino all’ultimo. La scelta non è banale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

corvi guaita cuesta pensaCorvi o Guaita? Cuesta ci pensa con il Pisa che incombe - L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, non ha ancora sciolto il dubbio legato al portiere titolare, a meno di 24 ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Si legge su parmatoday.it

corvi guaita cuesta pensaRebus portiere a Bologna: Guaita in pole, Rinaldi spera - Lanciare dal primo minuto l’ultimo arrivato, confermare la fiducia al felinese dopo l’errore contro l’Udinese o s ... Come scrive sportparma.com

Portiere Parma | Guaita, Corvi o Rinaldi: Cuesta ha scelto il titolare - Chi sarà la prima scelta tra i pali dei ducali in assenza di Suzuki: Guaita, Corvi o Rinaldi? Lo riporta fantamaster.it

corvi guaita cuesta pensaPortiere Parma, UFFICIALE Guaita: lui o Corvi? Cuesta ha scelto il titolare - Ufficiale l'arrivo di Guaita al Parma: chi sarà la prima scelta tra i pali dei ducali in assenza di Suzuki? Lo riporta fantamaster.it

corvi guaita cuesta pensaParma, Cuesta: "Non recuperiamo nessuno. Giocherà Corvi? In ogni caso è preparato" - Dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale in trasferta, il Parma tornerà allo Stadio Tardini per affrontare l'Udinese in occasione della. Segnala tuttomercatoweb.com

corvi guaita cuesta pensaChi gioca nel Parma tra Corvi e Guaita? Cuesta prova a fare chiarezza - Le parole dell'allenatore del Parma alla vigilia della sfida contro l'Udinese riguardo al ballottaggio in porta e gli indisponibili. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corvi Guaita Cuesta Pensa