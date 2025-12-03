Cortocircuito la casa va in fiamme donna muore il marito in ospedale a Napoli

3 dic 2025

  Stavano cercando di fuggire quando il fuoco li ha avvolti. Si sono accorti dell?incendio divampato nella loro abitazione e hanno provato a mettersi in salvo o, probabilmente, la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

cortocircuito casa fiamme donnaCortocircuito, la casa va in fiamme donna muore, il marito in ospedale a Napoli - Si sono accorti dell’incendio divampato nella loro abitazione e hanno provato a mettersi in salvo o, probabilmente, ... Lo riporta ilmattino.it

cortocircuito casa fiamme donnaAccendono una stufetta per scaldarsi e la casa prende fuoco: donna muore carbonizzata, grave il marito - Quando i soccorritori sono arrivati, per lei era troppo tardi ... Secondo today.it

Donna non vedente salva l’anziana madre da un incendio in casa: salvati dalle fiamme anche i due cani - Oggi pomeriggio a Fara Gera d'Adda, in provincia di Bergamo, una donna non vedente ha salvato la madre anziana da un incendio scoppiato nella loro abitazione, probabilmente a causa di un cortocircuito ... Riporta fanpage.it

cortocircuito casa fiamme donnaIncendio in casa, anziana salvata da un vigile e da un cittadino straniero - Un incendio divampato in un appartamento al sesto piano di via Barra, nel centro di Foggia, ha messo in pericolo una donna di 85 anni, salvata ... Scrive msn.com

cortocircuito casa fiamme donnaGhilarza, casa in fiamme: donna in ospedale - L’allarme la scorsa notte nella periferia del paese, evacuata una palazzina ... Riporta msn.com

Incendio nell'appartamento, le fiamme innescate dal cortocircuito della lavatrice: l'81enne si precipita fuori casa e chiede aiuto al vicino - Avvolta da un fumo denso e nero, con la gola e gli occhi che bruciavano, una donna di 81 anni ha vissuto attimi di panico ieri all'alba nel suo appartamento di via Dante ... Come scrive ilgazzettino.it

