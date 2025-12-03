Corso in carcere di fashion design Ecco le borse delle detenute-stiliste
Da semplice (ma non ordinario) accessorio a percorso di rinascita. La borsa, oggetto di culto per le donne, è diventata simbolo di memoria, autonomia e riscatto per un gruppo di donne detenute nel carcere di Milano-Bollate. È questo il senso di Unlimited Edition: The Bag, il progetto di formazione ideato dalla Fondazione Francesco Morelli per le detenute della sezione femminile della casa di reclusione, con la collaborazione dell’ Istituto Europeo di Design e la partecipazione di Ethicarei e della Fondazione Severino. Obiettivo: utilizzare il design come strumento per sviluppare e sostenere la capacità di immaginare una trasformazione di sé. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Per la giustizia italiana, ormai, è un uomo libero. Ha scontato la pena stabilita dalla Corte di Appello di Genova, e confermata dalla Cassazione, per aver ucciso la madre nell’ottobre del 1999. Trent’anni di carcere, ridotti nel corso dei lustri visto che durante la - facebook.com Vai su Facebook
? Accoltellamento di corso Como, Alessandro Chiani e Ahmed Atia “restino in carcere”: per il pm “sono pericolosi e hanno mentito” dlvr.it/TPRcDH #Milano #Accoltellamento #Giustizia #ProcuraDiMilano #ViolenzaGiovanile Vai su X
Un corso fuori dal carcere: "La seconda possibilità" - Ad Ancona un protocollo che riunisce Comune, Politecnica delle Marche e struttura penitenziaria. Si legge su rainews.it