Corso da operatore per macchine Cnc
Prende il via a gennaio il corso operatore macchine a controllo numerico al Centro di formazione di Afol Monza e Brianza “Sandro Pertini” di Seregno. Sessanta ore per imparare a eseguire l’attrezzaggio di macchine utensili a cnc, controllare le fasi di lavorazione della macchina a cnc, effettuare la manutenzione ordinaria di macchine utensili a controllo numerico. Requisiti d’accesso: conoscenza del disegno meccanico. Il corso si terrà due volte alla settimana con frequenza serale. Le lezioni, divise a moduli, prevedono teoria su tecnologia dei metalli, elementi di tecnologia meccanica, normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici, elementi di disegno meccanico, elementi di elettromeccanica, caratteristiche degli attrezzi ed utensili meccanici macchine utensili a controllo numerico, processi di lavorazione meccanici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
MONTESARCHIO, PARTECIPAZIONE E SODDISFAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI “OPERATORE TECNICO DI INCLUSIONE” Si è concluso con grande partecipazione e soddisfazione il corso gratuito di “Operatore tecnico di inclusione”, pro - facebook.com Vai su Facebook
Corso da operatore per macchine Cnc - Prende il via a gennaio il corso operatore macchine a controllo numerico al Centro di formazione di Afol Monza ... Si legge su ilgiorno.it
Corso Operatore Macchine a Controllo Numerico Cnc a Seregno, Iscrizioni Aperte! - A Seregno è aperto un corso di 60 ore per diventare un operatore di macchine CNC. Si legge su ilgiorno.it
Corso di formazione GOL - Operatore Macchina a Controllo Numerico - Con Adecco potrai partecipare gratuitamente ad un corso di formazione, tramite cui potrai accedere al Bonus Politiche Attive (da 300 a 700 euro, da ... Secondo padovaoggi.it
Operatore Macchina Cnc - Synergie Italia Spa, agenzia per il lavoro, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale di Torino Corso Galileo Ferraris cerca per cliente operante nel settore ... Segnala torinotoday.it