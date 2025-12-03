Corso da operatore per macchine Cnc

Prende il via a gennaio il corso operatore macchine a controllo numerico al Centro di formazione di Afol Monza e Brianza “Sandro Pertini” di Seregno. Sessanta ore per imparare a eseguire l’attrezzaggio di macchine utensili a cnc, controllare le fasi di lavorazione della macchina a cnc, effettuare la manutenzione ordinaria di macchine utensili a controllo numerico. Requisiti d’accesso: conoscenza del disegno meccanico. Il corso si terrà due volte alla settimana con frequenza serale. Le lezioni, divise a moduli, prevedono teoria su tecnologia dei metalli, elementi di tecnologia meccanica, normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici, elementi di disegno meccanico, elementi di elettromeccanica, caratteristiche degli attrezzi ed utensili meccanici macchine utensili a controllo numerico, processi di lavorazione meccanici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

