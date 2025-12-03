Corruzione Totò Cuffaro ai domiciliari Il gip | No all’arresto dei deputati Romano e Pace

La decisione del giudice dopo le richieste della procura e gli interrogatori. Ai domiciliari anche l’ex manager sanitario Colletti e il primario Iacono. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Corruzione, Totò Cuffaro ai domiciliari. Il gip: “No all’arresto dei deputati Romano e Pace”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Corruzione, Riesame annulla sequestro di 39 mila euro in contanti a Cuffaro - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi guai giudiziari per l’ex presidente della Regione Siciliana Totò #Cuffaro. La Procura di #Palermo ha chiesto il suo arresto nell’ambito di un’inchiesta su corruzione e appalti truccati nella sanità. “Pronto a chiarire”, dice. Vai su X

Corruzione gare Arnas Civico e Villa Sofia-Cervello: in cinque finiscono ai domiciliari - Il gip di Palermo Cristina Lo Bue ha disposto gli arresti domiciliari per cinque indagati e misure interdittive temporanee per altri sette ... Secondo newsicilia.it

Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione Sicilia indagato per corruzione: chiesti i domiciliari - Stamattina sono scattate le perquisizioni da parte del Ros a carico di 18 indagati nell'inchiesta per associazione ... Si legge su quotidiano.net

Cuffaro: chiesti i domiciliari per corruzione e associazione a delinquere - Salvatore Cuffaro non era ancora uscito quando gli è stato notificato il decreto di perquisizione disposto dalla Procura ... Lo riporta avvenire.it