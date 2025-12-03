Corruzione in Sicilia il gip dispone i domiciliari per l' ex Presidente della Regione Cuffaro | respinta la richiesta di arresto per Romano

Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana indagato, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Corruzione in Sicilia, il gip dispone i domiciliari per l'ex Presidente della Regione Cuffaro: respinta la richiesta di arresto per Romano

Inchiesta appalti e corruzione in Sicilia: ecco perché non è stato arrestato il capogruppo Dc, Carmelo Pace - "Gli elementi investigativi raccolti non risultano sufficienti a comprovare, sia pure nei limiti della probatio minor, l'assunto accusatorio". Si legge su grandangoloagrigento.it

