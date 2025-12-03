Corruzione in Sicilia | il gip dispone gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro

Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro indagato a vario titolo, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. La misura cautelare era stata chiesta dalla Procura agli inizi di novembre. Il gip, che come prescrive la legge ha interrogato gli indagati prima di decidere, ha invece. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corruzione in Sicilia: il gip dispone gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro

News recenti che potrebbero piacerti

Nel @TgrRai Sicilia delle 19.35: Processate Galvagno Galvagno deve andare a processo. La procura di Palermo chiede il giudizio per il presidente dell'Ars accusato di corruzione e peculato. Coinvolte altre cinque persone Seguiteci anche sul web ? Vai su X

Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, di corruzione e peculato #Sicilia #Italpress #Regione - facebook.com Vai su Facebook

Corruzione in Sicilia: il gip dispone gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro - Oltre che per l'ex governatore sono stati disposti anche per Roberto Colletti, ex manager dell’azienda ospedaliera Villa Sofia e Antonio Iacono ... Riporta msn.com

Corruzione: gip dispone domiciliari per Cuffaro - Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro indagato a vario titolo, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, ... Da ansa.it

L’inchiesta sulla corruzione in Sicilia, al via le perizie su pc e telefonini degli indagati - Sono iniziate le perizie irripetibili da parte dei tecnici della Procura di Palermo sui supporti informatici e telefonici sequestrati agli indagati coinvolti nell'inchiesta sulla corruzione in Sicilia ... Da blogsicilia.it

Corruzione: pm, processo per presidente Assemblea Sicilia - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it

Corruzione, il pm chiede il processo per il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e per altri 5 imputati - Oltre a Galvagno, all’ex portavoce e alla Cannariato, il processo è stato chiesto per l'imprenditore Alessandro Alessi, per Marianna Amato, dipendente della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana e ... Secondo msn.com

Corruzione: pm, processo per il presidente dell'Assemblea regionale della Sicilia - La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno (Fdi) e di altre 5 persone tra cui l' ex portavoce del politico, Sabrina De ... Da ansa.it