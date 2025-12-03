Corruzione in Sicilia | il gip dispone gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro

Feedpress.me | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro indagato a vario titolo, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. La misura cautelare era stata chiesta dalla Procura agli inizi di novembre. Il gip, che come prescrive la legge ha interrogato gli indagati prima di decidere, ha invece. 🔗 Leggi su Feedpress.me

corruzione in sicilia il gip dispone gli arresti domiciliari per tot242 cuffaro

© Feedpress.me - Corruzione in Sicilia: il gip dispone gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro

News recenti che potrebbero piacerti

corruzione sicilia gip disponeCorruzione in Sicilia: il gip dispone gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro - Oltre che per l'ex governatore sono stati disposti anche per Roberto Colletti, ex manager dell’azienda ospedaliera Villa Sofia e Antonio Iacono ... Riporta msn.com

corruzione sicilia gip disponeCorruzione: gip dispone domiciliari per Cuffaro - Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro indagato a vario titolo, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, ... Da ansa.it

L’inchiesta sulla corruzione in Sicilia, al via le perizie su pc e telefonini degli indagati - Sono iniziate le perizie irripetibili da parte dei tecnici della Procura di Palermo sui supporti informatici e telefonici sequestrati agli indagati coinvolti nell'inchiesta sulla corruzione in Sicilia ... Da blogsicilia.it

corruzione sicilia gip disponeCorruzione: pm, processo per presidente Assemblea Sicilia - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it

corruzione sicilia gip disponeCorruzione, il pm chiede il processo per il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e per altri 5 imputati - Oltre a Galvagno, all’ex portavoce e alla Cannariato, il processo è stato chiesto per l'imprenditore Alessandro Alessi, per Marianna Amato, dipendente della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana e ... Secondo msn.com

corruzione sicilia gip disponeCorruzione: pm, processo per il presidente dell'Assemblea regionale della Sicilia - La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno (Fdi) e di altre 5 persone tra cui l' ex portavoce del politico, Sabrina De ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Corruzione Sicilia Gip Dispone