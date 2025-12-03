Corruzione Gip Palermo dispone domiciliari per Totò Cuffaro

Il Gip chiede gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, ex governatore della Sicilia, nell’ambito di una inchiesta per corruzione sulla sanità della Regione. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Corruzione, Gip Palermo dispone domiciliari per Totò Cuffaro

