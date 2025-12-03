Corruzione Gip Palermo dispone domiciliari per Totò Cuffaro

Tv2000.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gip chiede gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, ex governatore della Sicilia, nell’ambito di una inchiesta per corruzione sulla sanità della Regione. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

