Corruzione euro scandalo Pd | fermata la Mogherini in Belgio E arriva lo sfottò di Mosca

Il terremoto giudiziario che in queste ore scuote Bruxelles e le istituzioni Ue, coinvolge tre italiani, tra cui un nome di peso della diplomazia e del centrosinistra come Federica Mogherini - oggi rettrice del Collegio d'Europa di Bruges - con l'accusa di "frode nell'aggiudicazione di appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale". Su richiesta della Procura europea Eppo, quella federale delle Fiandre ha eseguito il fermo non solo dell'ex Alto rappresentante per gli affari esteri, voluta nel 2015 nell'esecutivo comunitario da Matteo Renzi, dopo averla avuta alla Farnesina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Corruzione, euro scandalo Pd: fermata la Mogherini in Belgio. E arriva lo sfottò di Mosca

