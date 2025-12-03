Corruzione | disposti i domiciliari per Cuffaro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rigettata la richiesta di arresto per Romano. PALERMO, 3 dicembre 2025. Il gip di Palermo ha ordinato gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, coinvolto – insieme ad altre 17 persone – in un’inchiesta che ipotizza associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. La Procura aveva avanzato la richiesta di misura cautelare all’inizio di novembre, nell’ambito di un’indagine che ha portato all’interrogatorio di tutti gli indagati, come previsto dalla legge. Nessun arresto per Saverio Romano. Il giudice ha invece rigettato la domanda di arresto per il deputato Saverio Romano, coordinatore di Noi Moderati, anche lui sotto indagine nella stessa operazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Corruzione: disposti i domiciliari per Cuffaro

Altre letture consigliate

L’ombra di corruzione e frodi al College d’Europe, in stato di fermo Federica Mogherini Perquisizioni anche al Servizio per l'azione esterna, si sospetta la violazione delle regole per la selezione dei tirocinanti. Disposti tre arresti, concessa la revoca dell'immuni - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta sanità, Cuffaro ai domiciliari. Respinta la richiesta per Romano - Domiciliari sono stati disposti per Roberto Colletti, ex manager dell'azienda ospedaliera Villa Sofia e Antonio Iacono ... Riporta rainews.it

Corruzione, disposti gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro - Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro indagato a vario titolo, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, ... Come scrive msn.com

Corruzione: gip dispone domiciliari per Cuffaro - Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro indagato a vario titolo, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, ... Lo riporta ansa.it

Arrestati Cuffaro, Colletti e Iacono. No ai domiciliari per Romano e gli altri - Per altri tre indagati (Mauro Marchese, Marco Dammone e Vito Raso) è stato deciso l’obbligo di pre ... Scrive livesicilia.it

Corruzione Cuffaro, il Riesame restituisce 39 mila euro: decisione sul resto attesa a Catania - Il provvedimento del Riesame, comunicato dai difensori di Cuffaro, gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, riguarda i 39 mila euro sequestrati nel corso della perquisizione ... Si legge su cataniaoggi.it

Inchiesta per corruzione, a Totò Cuffaro sequestrati 80mila euro in contanti - Palermo, 11 novembre 2025 – I carabinieri del Ros hanno sequestrato circa 80mila euro in contanti all'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, indagato, insieme ad altre 17 persone tra cui l'ex ... quotidiano.net scrive