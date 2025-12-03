Corruzione arrestato Totò Cuffaro Il gip | Nessun provvedimento per i deputati Romano e Pace

La decisione del giudice dopo le richieste della procura e gli interrogatori. Ai domiciliari l’ex governatore della Sicilia, ma anche l’ex manager sanitario Colletti e il primario Iacono. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Corruzione, arrestato Totò Cuffaro. Il gip: “Nessun provvedimento per i deputati Romano e Pace”

Arrestato ladro 50enne con l'accusa di istigazione alla corruzione. - facebook.com Vai su Facebook

Corruzione, collaboratore Cuffaro risponde a Gip: “Accuse infamanti” - Si è concluso dopo un paio d’ore l’interrogatorio di Vito Raso, l’ultimo ad essere stato ascoltato dei 18 indagati dell’inchiesta su corruzione, turbativa d’asta e associazione per delinquere, in cui ... grandangoloagrigento.it scrive

Inchiesta per corruzione, a Totò Cuffaro sequestrati 80mila euro in contanti - Palermo, 11 novembre 2025 – I carabinieri del Ros hanno sequestrato circa 80mila euro in contanti all'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, indagato, insieme ad altre 17 persone tra cui l'ex ... Scrive quotidiano.net

Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione Sicilia indagato per corruzione: chiesti i domiciliari - Stamattina sono scattate le perquisizioni da parte del Ros a carico di 18 indagati nell'inchiesta per associazione ... Riporta quotidiano.net

La grossa inchiesta in Sicilia in cui è coinvolto Totò Cuffaro - Salvatore (detto Totò) Cuffaro, ex governatore della Sicilia, è l’indagato più noto e importante nell’inchiesta su presunti casi di corruzione e gare d’appalto irregolari nella sanità e in altri ... Scrive ilpost.it

Sequestrati 80mila euro a Totò Cuffaro: l’inchiesta su appalti pilotati e corruzione si allarga - I carabinieri del Ros hanno sequestrato 80mila euro in contanti all’ex presidente siciliano, indagato con altre 17 persone per corruzione, associazione a delinquere e turbativa d’asta. Scrive fanpage.it

Corruzione, politica e affari: la Procura chiede arresto per Cuffaro e Romano - Dieci anni fa Totò Cuffaro usciva dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato una condanna a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. Scrive iltempo.it