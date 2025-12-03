2025-12-03 09:58:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Ferguson ha perso un’altra occasione. Contro il Napoli, l’attaccante irlandese è stato tra i peggiori in campo: impreciso, lento, quasi mai nel vivo del gioco. Gasperini lo ha tolto dopo l’intervallo, preferendo giocarsi la carta Baldanzi. Una bocciatura netta, inequivocabile e inevitabile. Perché con il pallone tra i piedi non ha funzionato praticamente nulla: passaggi sbagliati, pochi duelli vinti, nessuno scatto in profondità. Anche in fase di non possesso è apparso lontano dai livelli che avevano convinto la Roma a prelevarlo in prestito oneroso dal Brighton la scorsa estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – la Roma ora pensa davvero di rispedirlo al Brighton