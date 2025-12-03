Corriere dello Sport – la Roma ora pensa davvero di rispedirlo al Brighton
2025-12-03 09:58:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Ferguson ha perso un’altra occasione. Contro il Napoli, l’attaccante irlandese è stato tra i peggiori in campo: impreciso, lento, quasi mai nel vivo del gioco. Gasperini lo ha tolto dopo l’intervallo, preferendo giocarsi la carta Baldanzi. Una bocciatura netta, inequivocabile e inevitabile. Perché con il pallone tra i piedi non ha funzionato praticamente nulla: passaggi sbagliati, pochi duelli vinti, nessuno scatto in profondità. Anche in fase di non possesso è apparso lontano dai livelli che avevano convinto la Roma a prelevarlo in prestito oneroso dal Brighton la scorsa estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Allegri, che CAPOLAVORO! Il Corriere dello Sport celebra il tecnico: nove punti in più rispetto a un anno fa e vetta conquistata. La nuova mentalità e l'identità sono la chiave del successo rossonero. L'uomo decisivo è in panchina! ? #Milan #Allegri #Se - facebook.com Vai su Facebook
LIVE | Corriere dello Sport - Stadio | L'intervista del Direttore Ivan Zazzaroni al presidente della FIGC Gabriele #Gravina tinyurl.com/6nn9p5cp Vai su X
Roma-Midtjylland risultato 2-1: gol di El Aynaoui, El Shaarawy e Paulinho, Gasperini ora corre anche in Europa - 1 i danesi primi in classifica: apre il marocchino al 7', raddoppia l'attaccante all'83' prima della rete degli ospiti. Secondo corriere.it
Roma, non solo Zirkzee: seguiti Fabio Silva e Kalimuendo - Il ko col Napoli ha evidenziato ulteriormente il bisogno di Gasp di avere un centravanti di qualità Una sconfitta non è mai una carezza, ma qualche volta sveglia come uno schiaffo. Segnala msn.com
E' il giorno di Roma-Inter, Corriere dello Sport apre in prima pagina: "Test a test" - Il riferimento è al big match di giornata con la Roma di Gian Piero Gaspeirni (capolista ... Scrive tuttomercatoweb.com
Roma sconfitta in Europa, Il Corriere dello Sport: "Gasp da mani nei capelli" - "Gasp da mani nei capelli": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Riporta tuttomercatoweb.com